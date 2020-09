Rentrée scolaire : 23.000 tables-bancs et 37.000 kits scolaires offerts par la Fondation grand cœur

EDUCATION – Plus de 20.000 tables-bancs et 37.000 kits scolaires sont offerts par la Fondation Grand Cœur ce 25 septembre au ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique. La cérémonie a lieu au gouvernorat de la capitale.

Cette donation entre dans le cadre du projet de la fondation grand cœur « Soutenons l’école tchadienne ». Les tables-bancs seront répartis dans toutes les 23 régions du pays et 3000 à N’Djamena. « L’opération table-banc est un programme phare, annuel, porté par la Fondation Grand Cœur et vient en appui aux efforts du gouvernement en faveur de l’éducation pour tous », évoque la Première Dame Hinda Déby. C’est alors que « Nos actions s’inscrivent dans le combat que nous menons au quotidien contre la pauvreté et ses effets sur les enfants. Nous avons choisi de compenser par l’éducation cette inégalité sociale héritée à la naissance en offrant un cadre idéal d’apprentissage et de matériels scolaires adéquats à tous les enfants qui ne peuvent l’attendre de leurs parents“, justifie elle.

La Première Dame Hinda Déby Itno lors de la cérémonie / Ph Cynthia / Tchadinfos

Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Education nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma, félicite la fondation pour son engouement à aider les enfants dans leur éducation. Car, l’an dernier, dans le cadre de l’aboutissement du même projet, la Fondation Grand Cœur a fait un pareil don qui, selon lui, a permis à plus de 140.000 élèves tchadiens d’avoir une place pour leur éducation. Ainsi, « ces appuis ont soulagé beaucoup de familles démunies. »

souligne-t-il. En outre, le ministre de l’Education nationale exprime sa reconnaissance pour ce soutien à son département.

De son côté, Mahamat Zène Alhadj Yaya, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, s’engage à veiller à la répartition équitable de ce don. “Les tables-bancs amélioreront le confort des élèves et par ricochet leurs performances scolaires. Les kits scolaires contribueront eux aussi, dans le même ordre, en plus qu’ils constituent une véritable bouffée d’oxygène pour des milliers de parents démunis en cette période” dit-il.