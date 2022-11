Rencontre avec les chefs d’unité : le DG de la Gendarmerie veut faire régner l’ordre

Le Général de division, Ismat Issaka Acheick, cinq jours après sa prise de fonction en tant que directeur général de la Gendarmerie nationale, a rencontré ce jeudi 17 novembre, les responsables des différentes unités de son institution, pour leur demander de faire régner l’ordre dans la capitale aussi bien que dans le Tchad profond.

Lors de sa prise de fonction à la tête de la Gendarmerie nationale, le général Ismat Issaka Acheick, s’est fixé pour objectif de mettre fin à certaines pratiques malsaines et faire régner l’ordre pour que les Tchadiens vivent dans la quiétude.

C’est ce message que ce dernier a tenu à faire entendre aux responsables des différentes unités, composantes de la Gendarmerie. “Nous allons déployer nos éléments dans toute la ville de N’Djaména et dans les autres villes du pays, jour et nuit, afin de faire régner l’ordre dans le respect des règles qui régissent notre corps. Nous allons faire en sorte que la confiance règne entre nous et la population afin d’accomplir notre mission dans le respect des droits humains“, a-t-il rassuré.

Le général Ismat Issaka Acheick, annonce ainsi la fin de la kermesse du désordre, bien dans le Tchad que dans le corps de la Gendarmerie pour pouvoir traquer tous les malfaiteurs et autres bandits de grand chemin. “Les fautifs seront sévèrement sanctionnés dans le respect des textes et lois de la République“, rassure le général Ismat Issaka Achecik.