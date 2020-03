Religion: une journée de grande prière et de lecture du saint Coran pour éloigner le coronavirus

La grande “zawiya tidjania” cheikh Saleh Annour a organisé ce samedi une journée de prière et de lecture du saint Coran dans son local au quartier Amriguebé, dans le 5e arrondissement.

Placé sous le thème : “Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde”, la journée de prière et de lecture du saint Coran vise à invoquer Allah le Miséricordieux à préserver le Tchad des maux qui déciment le monde.



Cette journée de grande prière a été initiée par la “Grande Zawiya” avec l’appui du Conseil supérieur des Affaires islamiques (CSAI) pour invoquer “Allah le Tout-puissant” afin d’écarter toute épidémie telle que le coronavirus et autres maux qui minent le développement de “notre pays”.



Plusieurs milliers des fidèles musulmans ainsi que les représentants des institutions et confréries religieuses se sont mobilisés au cours de cette prière qui s’est achevée par une longue “fatiha” invocant “Allah” pour que la paix, la stabilité et la sécurité règnent dans le pays.