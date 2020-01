Religion : l’église évangélique foursquare célèbre son jubilé du 21 au 30 janvier

Le pasteur Natoi Allah Ringar a annoncé au cours d’un point de presse tenu ce vendredi 17 janvier 2020 la célébration du centenaire du Christianisme au Tchad.

“Dieu nous recommande de célébrer le jubilé ainsi du 21 au 30 janvier 2020“, a lancé le pasteur Natoi Allah Ringar. L’Évangile biblique fut son entrée au Tchad en 1920 a rappelé le pasteur Natoi Allah Ringar qui dit que cet anniversaire mérite d’être célébré.

Le rôle du Christianisme est de prêcher l’Évangile du Christ pour sauver de l’humanité, de prôner la paix, d’aimer son prochain, enseigne Natoi Allah Ringar. “Aimer les autorités tout en priant en leur faveur et aussi leur dire la vérité et dénoncer toutes mauvaises gestions et autres pratiques défavorables au peuple“, affirme le pasteur Natoi Allah qui est par ailleurs président du parti Piste.

Pour Natoi Allah Ringar, célébrer une fête biblique, de grandes bénédictions vont se déverser sur toute personne qui prend part et il aura zéro souffrance à partir de l’année 21 janvier 2020. Selon lui, c’est l’année de l’abondance et le Tchad entre dans son abondance.