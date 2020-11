Religion : « La parole de Dieu apprise et comprise dans sa propre langue révolutionne et transforme l’homme », pasteur Dodom Ndildongar Fidèle

L’Association pour la promotion de la langue Mango (APLAM) a fait une déclaration samedi à l’Assemblée chrétienne Bétel. C’est dans le cadre de la promotion de la langue Mango et de la traduction de la Bible en cette langue.

Cette communication faite par le coordonnateur national du projet de traduction de la Bible en Mango, le pasteur Dodom Ndildongar Fidèle a lieu en prélude de la caravane du Nouveau Testament en Mango. Cette caravane, prévue du 28 novembre au 13 décembre prochain, aura lieu dans quelques villes du Tchad, notamment Doba et sa région, Moundou et N’Djamena.

Mais « dans un premier temps, une cérémonie symbolique d’action de grâce regroupant quelques responsables ecclésiastiques, aura lieu le 28 novembre 2020 à Goré-Nord, sur le site initialement choisi pour le dédicace », précise le pasteur Dodom Ndildongar Fidèle.

Le but de cette mobilisation est de valoriser la langue Mango et vendre les 7000 exemplaires du Nouveau Testament traduits en Mango depuis plus d’un an. Pour le pasteur Dodom Ndildongar Fidèle, il est important pour tout peuple de comprendre dans sa propre langue la Bible qui est la parole de vie.

A noter que cette sensibilisation était programmée pour le mois d’avril dernier mais la survenance de la pandémie de coronavirus n’a pas permis qu’elle se tienne à la date prévue. Cependant, le pasteur Dodom Ndildongar Fidèle rassure que lors de cette sensibilisation, les gens qui ont réservé les Nouveaux Testaments seront servis sans crainte. Il informe en outre que les pagnes de ce projet sont également disponibles.