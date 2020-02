Réduction des prix des pièces d’identité : un soulagement pour les citoyens tchadiens, selon l’AJPDET

SOCIETE – Le président national de l’AJPDET Mahamat El-Mahadi a, au cours d’une communication, salué la décision du gouvernement pour la réduction du prix sur la carte nationale et les passeports.

Pour Mahamat El-Mahadi, la réduction des prix des pièces d’identité par le gouvernement est un soulagement pour la population. « Des tracasseries que subissent nos concitoyens ne seront plus qu’un lointain souvenir. Leur cri de détresse a été entendu par le chef de l’Etat. Des passeports et des cartes d’identité sécurisés sont en quantité suffisante et disponible pour tout le monde. »

Pour le président national de l’AJPDET, cet acte du chef de l’État prouve à suffisance qu’il est à l’écoute de sa population. Cette décision permettra à nos concitoyens de circuler librement dans la zone Cémac (Communauté économique monétaire de l’Afrique centrale).

L’Action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (AJPDET) se félicite aussi de la création de plusieurs sites d’enrôlement. « Plusieurs sites d’opération ont été créés pour soulager le calvaire des citoyens qui font souvent le pied de grue pour se faire enrôler dans le passé », a déclaré Mahamat El-Mahadi. « L’AJPDET exprime toute sa satisfaction et ses félicitations au président de la République pour avoir soulagé les souffrances de ses concitoyens en ce qui concerne les documents de voyage », a témoigné le président de l’AJPDET.