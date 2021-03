Réduction de la mortalité maternelle et infantile : le plan de gestion de la main d’œuvre du PRPSS

MESSAGE – Le Tchad est l’un des pays au monde qui accusent un taux de mortalité maternelle très élevé. Les données actuellement disponibles qu’il y a 860 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes et 34 décès néonataux pour 1.000 naissances vivantes. Pour réduire ce taux élevé, le Tchad a mis en œuvre entre 2017 et 2019 le « Projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile » (PRSSMI), un projet financé par la Banque mondiale.

En mars 2019, le gouvernement tchadien et la Banque mondiale ont encore convenu d’un nouveau projet dénommé « Projet de renforcement de la performance du système de santé » (PRPSS) qui vise huit (8) provinces.

L’objectif du plan de gestion de la main d’œuvre (PGMO) du PRPSS est d’identifier et de clarifier les risques spécifiques et potentiels liés au travail dans le contexte du projet que les acteurs nationaux et principaux doivent comprendre et prendre en compte dans la mise en œuvre du projet.

