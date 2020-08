Recrutement: pour le compte du PROLAC, LexAfric recrute un coordonnateur national du projet

Dans le cadre de l’exécution du Projet de relance et de développement de la région du Lac Tchad (PROLAC), le gouvernement du Tchad et la Banque mondiale ont convenu de la mise en place d’une Unité de Gestion de Projet (UGP) constituée de personnels qualifiés. A cet effet, le Cabinet LexAfric a été mandaté en vue de recruter un coordonnateur national du projet.

Missions

Sous l’autorité du Directeur Général du Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale (MEPDCI), le Coordonnateur est chargé de la gestion technique, administrative et financière du Projet. Il est l’ordonnateur du budget du projet, l’administrateur des crédits, ses attributions consistent à coordonner, à mettre en œuvre les activités, superviser, suivre et évaluer toutes les ressources humaines et opérations du projet.

Profil

Master en Management, en Sciences Naturelles, Ingénieur Génie civil ou Génie rural Sciences de la vie de la Terre/Géographiques, Ingénieur en Agronomie, Ingénieur en Agro-pastoralisme et ou en ressources halieutiques, en agroéconomie, agroforesterie, en Environnement, Gestion des Projets, en Sciences géologique, en Communication, Développement rural, Gestion des projets/programmes ou Diplôme équivalent.

Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins 10 (dix) ans dont au moins cinq (05) ans dans les domaines de Management des projets/programmes de Développement ;

Avoir une expérience dans le domaine de la Coopération au Développement, des Procédures administratives, financières, des ressources humaines et de passation de marchés ;

Avoir une aptitude confirmée en matière de communication inter personnelle ;

Bonne compréhension de l’approche participative retenue pour la mise en œuvre du projet, et du cadre législatif et opérationnel en vigueur dans le pays ;

Le poste sera basé à N’Djaména avec des missions périodiques dans la zone du projet.

Le CV et la lettre de motivation devront être envoyés par mail à l’adresse ci-après : recrutement.prolac@gmail.com

Ils devront être complétés d’un dossier complet comprenant : un CV, une lettre de motivation, copies de diplômes légalisés, certificat médical datant de moins de 3 mois, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, copie de la pièce d’identité nationale, copie des attestations des services à déposer au plus tard le samedi 05 septembre 2020 à 15 heures à l’adresse suivante :

Cabinet LexAfric, Avenue Ngarta Tombalbaye, Quartier Klemat (à Proximité des 2 châteaux) B.P. : 2700- N’Djaména (Tchad) Tel : (+235) 22 51 91 66.

Pour obtenir le descriptif complet de poste, nous contacter au recrutement.prolac@gmail.com