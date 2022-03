Recrutement de 5000 jeunes : le président demande au gouvernement d’accélérer le processus

A l’occasion du Conseil des ministres qui s’est tenu, ce jeudi, le président du Conseil militaire de transition, s’est intéressé à la situation des jeunes diplômés sans emploi, en remettant sur la table sa promesse d’intégrer 5000 jeunes à la Fonction publique.

La question du recrutement des 5000 jeunes à la Fonction publique a été aussi à la table du Conseil des ministres ce 03 mars 2022. Le président du Conseil militaire de transition s’est penché sur cette question en appelant le gouvernement à accélérer le processus de recrutement de ces nouveaux fonctionnaires, conformément à la Loi des Finances 2022, tout en insistant sur les principes d’équité, de transparence et d’égalité des chances dans la procédure de recrutement.

Il a aussi invité les membres du Gouvernement à privilégier l’intérêt suprême de notre pays, à cultiver l’esprit d’équipe, le respect de la hiérarchie et à une solidarité gouvernementale agissante tout en bannissant les calculs et ambitions personnels et politiques.

Pour rappel, c’est en décembre 2021 que le président du Conseil militaire de transition a annonce à l’occasion du forum national de la jeunesse que 5000 jeunes seront intégrés à la Fonction publique. Depuis lors, les jeunes diplômés sans emploi n’ont rien vu de concret se réaliser.