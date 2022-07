Qui est Belem Tomté Blaise, le plasticien assassiné le 1er juillet dernier à N’Djaména ?

La nuit du 1er juillet a été d’une grande tristesse pour le monde des arts plastiques, l’un des jeunes talents Belem Tomté Blaise a été froidement assassiné à coups de poignard par des personnes inconnues. Retour sur le parcours du génie qu’il était.

Belem Tomté Blaise est né le 8 mai 1991 à N’Djaména. Il est marié à Mariam Ouaïngar, père de deux garçons. Ingénieur de conception en mécanique à l’Institut supérieur de technologie d’Afrique centrale (ISTAC), le jeune crée en 2015 la bande dessinée Bobo et Noupi pour le plaisir des enfants.

Après l’école primaire, il entre au Collège Saint-Étienne en 2002. Belem obtient son baccalauréat série C au lycée collège Sacré-Cœur de N’Djaména en 2011 pour ensuite être admis à l’Institut supérieur de technologie d’Afrique centrale (ISTAC) puis à Pointe-Noire au Congo, d’où il sort, nanti d’un diplôme d’ingénieur de travaux en mécanique en 2013. La soif de Belem pour les études l’a conduit au second cycle de l’ISTAC de Douala, il obtient avec brio, le diplôme d’ingénieur de conception en mécanique. S’enchainent ainsi les stages à Totco.

Le féru de l’art est un génie bourré de créativité. Il rentre au Tchad et multiplie des créations en commençant par la bande dessinée pour enfant “Bobo et Noupi“. Le concept Bobo et Noupi est une idée qui met en lumière deux petit enfants qui à travers leurs aventures, aident les plus petits à apprendre en s’amusant. Les histoires sont basées sur les contes, les légendes d’Afrique d’une part et d’autre part sur la vie quotidienne de tout enfant africain (école et jeu). Il crée aussi une application qui permet aux enfants de lire les bandes dessinées sur les tablettes.

Bélem Tompté Blaise s’est lancé plus tard dans l’entrepreneuriat en créant sa propre entreprise dénommée “Tompté Sarl” qui a donné de l’emploi à certains jeunes avant d’être fauché par la mort, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2022, des suites d’assassinat.