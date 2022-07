” Quand on mange un aliment périmé, on risque l’intoxication alimentaire”, Adembeye Sylvain, directeur du cabinet d’expertise en qualité Six Sigma

Il y a quelques jours, le Programme alimentaire mondial (PAM) brulait des produits alimentaires arrivés à péremption. L’on a assisté à une étonnante scène de Tchadiens qui se battaient pour récupérer ces vivres. Votre rédaction s’est rapprochée d’un expert pour demander l’impact de la consommation des aliments périmés sur la santé.

“La date limite de consommation indique la durée de vie maximale d’un produit. Après cette date, le produit est périmé et non consommable. Le consommer au-delà de cette date comporte des risques pour la santé“, indique Adembeye Sylvain, directeur du cabinet d’expertise en qualité Six Sigma qui conseille à la population de bien vérifier les dates de péremption des aliments avant d’en consommer.

Pour l’expert, la date de durabilité minimale autorise la consommation de l’aliment après cette date, à condition qu’il soit conservé correctement. Le produit n’est pas périmé, mais il peut avoir perdu certaines de ses qualités. Avant de le manger, il faut vérifier que l’emballage ne soit pas abîmé ou bombé et s’assurer que le produit a un aspect intact, une bonne odeur et un bon goût.

Il précise que tous les aliments ne sont pas consommables après la date de péremption, celui qui en mange risque une intoxication alimentaire, car la date de limite d’utilisation est dépassée. ” Les aliments ont une formulation technologie chimique, c’est-à-dire une durée de vie déterminée. Parce que en dehors de leur durée de vie, il y a une altération chimique microbiologique. Ces altérations vont constituer les dangers pour le consommateur“, explique-t-il.

Lorsque l’on prend des matières premières, ils ont des nutriments, ces nutriments sont des éléments chimiques qui sont formulés en fonction des aliments. “Lorsque la durée de vie de ces aliments est dépassée, ces éléments peuvent être altérés quand ils s’altèrent, il y a d’autres compositions biochimiques qui apparaissent et ils peuvent causer des maladies et les allergies. Aussi, cela peut provoquer les malaises gastro- dysentérique, diarrhée, vomissements et même quelques fois des cancers“, informe-t-il.