Quand les aventures libidinales d’Alex et de Brigitte conduisent au divorce

Un jeune couple bien connu du quartier Kabalaye s’est donné en spectacle le samedi 7 août dans un bar-auberge de la place.



Tout est parti d’une dispute au sein du jeune couple de Brigitte et d’Alex qui vivaient en concubinage depuis presque deux ans. Brigitte reprochait toujours à son partenaire sa vie de débauche. D’un ton arrogant et plein de mépris, Alex fait savoir à sa bien-aimée que ce n’est pas de sa faute s’il est beau et galant. « Si tu veux, va te chercher toi aussi un homme, chaque jour la même sauce, j’en ai marre ! », a-t-il lancé.



Mais ces propos désobligeants ne sont pas tombés dans l’oreille d’une sourde. Depuis ce jour, Brigitte, à qui on a donné le feu vert, est devenue spécialiste en la matière. Elle ne passe plus inaperçue dans les bars les plus chauds de la capitale. Elle s’est même procuré un numéro de téléphone privé pour ses clients attitrés. En plus de cela, elle joue à l’intermédiaire entre les clients et les nombreuses filles de joie, inscrites dans son répertoire. Il suffit juste que le barman passe un coup de fil et Brigitte est là pour le service.

Ainsi, le samedi 7 août 2021, Alex, le concubin de Brigitte, arrive dans le bar où sa compagne est très active sans le savoir. Comme à ses habitudes, Alex a donné rendez-vous à une fille. Mais celle-ci lui a posé un lapin. Il a attendu en vain cette dernière qui finit par fermer son téléphone. Après avoir pris sa dose normale de bière, il lance la commande auprès d’un barman pour avoir une autre fille. Alex, connu sous le pseudonyme de « boucantier » dans ce bar, sera vite servi.



Il paye la chambre de passe, s’installe soigneusement et met sa machine libidinale en marche. Ignorant, le barman appelle rapidement la go de service, qui n’est autre que la concubine d’ Alex. Sans demander à connaitre l’identité de son client, elle arrive sur les lieux, frappe à la porte indiquée et bim ! surprise, elle se trouve en face d’Alex avec son appareil bien tendu sur le lit. Il s’en suit une bagarre musclée et les deux tourtereaux ont fini par signer leur acte de séparation le même jour.