Province : Des matériels agricoles et des tricycles remis aux groupements féminins à Koumra

BREVE : Au Mandoul, la Fondation grand coeur (Fgc), a lancé une formation en techniques et utilisation des équipements agricoles, à l’intention de plus de 200 femmes. Placée sous le thème : « Leadership et entrepreneuriat », elle permet de soutenir la femme rurale pour atteindre son autonomie financière. A l’issue de cette formation, des moulins, tricycles et autres matériels agricoles leur ont été remis.

