Promo cadeaux 2019 : Tigo a procédé à la deuxième série de tirage au sort

PUBLIREPORTAGE – Le réseau numéro 1 au Tchad, Tigo, a procédé au deuxième tirage au sort de la Promo Cadeaux 2019 ce vendredi 20 décembre 2019. Au total, dix (10) autres abonnés ont été tirés au sort pour gagner des motos.

Dans le souci de fidéliser ses clients, Tigo a lancé la promo Cadeaux 2019 avec 50 motos et une superbe voiture en jeu. Après le premier tirage qui a eu lieu le 6 décembre dernier, Tigo Tchad a procédé ce 20 décembre au tirage de la deuxième vague de 10 heureux gagnants.

Des journalistes, des membres de l’association des consommateurs et des élèves stagiaires du lycée français Montaigne, ont été les acteurs de ce tirage au sort. Le tout sous la surveillance de l’huissier de Justice qui a certifié et authentifié les procédures et les résultats. C’est encore 10 motos qui ont été remportés. Les heureux gagnants sont repartis sur les quatre (4) grandes provinces du pays qui sont N’Djamena, le Kanem, le Nord-Est et le Sud.

Lancée il y a un mois, la Promo cadeaux 2019 vise à récompenser les clients fidèles de Tigo Tchad. Pour participer, il suffit juste d’envoyer un SMS au 555 pour 100F CFA ou acheter un forfait KATTIR appel, sms ou internet de 1000F.