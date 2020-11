Prix découvertes Rfi : mobilisation générale des Tchadiens en faveur du groupe D6bel

CULTURE : le groupe tchadien D6bel fait partie des 10 finalistes du prix découvertes Rfi. Depuis quelques jours, les Tchadiens, artistes ou non, se mobilisent en faveur du groupe représentant le Tchad.

Dans la quête d’avoir une représentation à l’international, les artistes tchadiens ont fait de la nomination du groupe D6bel l’objet d’une union sans pareille. C’est une première de voir les artistes de toutes les corporations faire des sensibilisations répétitives sur les réseaux sociaux, avec à l’appui des captures des votes effectués, pour mobiliser le public à en faire autant.

Dans le même sens, ‘’On gagne ou on gagne’’ est le slogan de l’établissement Mercato, organisateur d’une campagne de mobilisation pour les votes.

Cette campagne a pour but l’enrôlement massif au profit de D6bel.

Le mercato met à cet effet une première équipe de jeunes volontaires avec du matériel : ordinateurs portables et Wifi disponibles en permance depuis le 20 novembre pour tout tchadien désirant voter. Une deuxième équipe de jeunes dotée des téléphones portables et wifi mobiles prennent d’assaut les collèges, lycées et maquis. Le but, atteindre le maximum de personnes possibles.



Quelques artistes ont fait des publications sponsorisées notamment : Afrotronix, Firmin petit Solo, Sara D Bell… Pour les artistes, le combat est collectif pour l’image du pays. Ce prix, si D6bel le remporte, serait un plus pour le tricolore national.



Les votes sont ouverts jusqu’au 16 décembre sur le site du concours.

Le lien pour voter…..https://musique.rfi.fr/prix-decouvertes/vote