Pré-dialogue de Doha : à peine repris, la machine se grippe

Discussions de Doha, à peine relancées ce 13 juin après trois semaines de suspension, la machine risque de se gripper. Le pays médiateur a remis aux différentes parties un document intitulé “Projet d’accord de paix de Doha”.

Un document de 12 pages avec 7 principaux articles. Il est question dans ce document entres autres des Principes généraux, de cessez-le-feu, et de la cessation des hostilités, de DDR et de mécanisme de suivi. Les différentes parties ont une semaine pour faire leur contre-proposition. Selon nos sources les politico militaires dans leur globalité disent non à ce projet, qui selon eux, ne reflète pas leur avis. Toujours selon nos sources, les Qataris disposent d’un second projet qu’ils soumettront après une semaine à l’appréciation des parties prenantes au dialogue. Tout compte fait, les Qataris ont promis faire signer un accord de paix global au plus tard le 15 juillet.

