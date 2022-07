”Pour changer les choses, il faut avoir la position de les changer ”, Linamou Ngassia, nouveau coordonnateur de la Maison des jeunes de Walia

Linamou Ngassia est le nouveau coordonnateur de la Maison des jeunes de Walia. Il se confie à Tchadinfos sur ses projets et les moyens de leur mise en œuvre.

Comment êtes-vous arrivé à la tête de la Maison des jeunes de Walia ?

Je suis arrivé à la tête de la Maison des jeunes de Walia (MDJ) à la suite d’une élection organisée par l’assemblée générale le 14 juin. Cette assemblée est organisée suite au boycott de l’ancien coordonnateur. Nous étions trois candidats et l’assemblée m’a voté. Je suis donc élu coordonnateur de la MDJ, en présence des partenaires et acteurs de la Maison, pour une période de trois mois, renouvelable, le temps de stabiliser et redynamiser les choses.

Pourquoi aviez-vous décidé de diriger la MDJ ?

J’ai choisi d’être le coordonnateur de la MDJ parce qu’à un moment donné, il ne suffisait pas pour moi de rester à l’écart et dire que ça ne marche pas. Il fallait que je m’implique pour prendre les choses en main. Pour changer les choses, il faut avoir la position de les changer.

Quels sont vos projets pour les jeunes du 9e arrondissement ?

Étant du 9e arrondissement et après avoir servi la Maison, nos projets sont principalement de redynamiser les actions de cette Maison parce qu’actuellement, il ne se passe pas grand-chose. Et soutenir les initiatives des jeunes talents en matière de musique, sport, théâtre et les activités socio-éducatives telles que la formation en entrepreneuriat, en informatique et surtout doter le centre des moyens sonores et d’autres équipements qui peuvent servir au déroulement des activités.

Comment comptez-vous mettre en œuvre ces projets ?

Ces objectifs vont être atteints grâce au soutien des partenaires, ceux qui nous accompagnent depuis la création du centre. Mais aussi élargir le partenariat avec des personnes qui peuvent financer ou encourager nos projets. On va aussi lever des fonds.

Quel sera votre premier acte fort ?

Mon premier acte fort sera d’organiser un festival des arts et cultures urbaines du 9e arrondissement de N’Djaména.

Un mot à l’endroit des jeunes du 9e arrondissement ?

Je demande à tous les jeunes du 9e arrondissement de N’Djaména de venir proposer leurs idées pour qu’ensemble on redore l’image de cette Maison. Il faut qu’elle soit animée comme avant.