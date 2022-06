Ordre national des médecins du Tchad : Dr Dionadji Mbaïnguinam plaide pour le recrutement des jeunes médecins

La première session extraordinaire du Conseil national issu du 11ème congrès ordinaire de l’Ordre national des médecins du Tchad a été ouvert ce matin à N’Djamena.

Cette première session extraordinaire réunit tous les conseillers venant de l’intérieur du pays, des différents partenaires du ministère de la Santé. Elle a pour but de soumettre le projet de plan d’actions triennal 2022-2025 pour sa validation.

Ce serait un projet de plan d’actions bâti autour d’une vision, celle d’assainir et de redynamiser la profession médicale, en vue d’offrir les soins de qualité à la population tchadienne, informe Dr Dionadji Mbaïnguinam, président de l’Ordre national des médecins du Tchad (ONMT). « Il convient de rappeler que le manteau de leadership que porte le médecin dans le système de santé impose à l’ONMT une grande responsabilité dans la redynamisation de celui-ci. Et cette responsabilité nous demande de rechercher et apporter les solutions idoines pour une médecine de qualité au profit de la population », fait entendre Dr Dionadji Mbaïnguinam.

Il rappelle que pendant la pandémie de Covid-19, le médecin tchadien a prouvé son rôle de leader dans le système sanitaire tchadien, avec peu de moyens de protection et était resté debout pour faire face courageusement, au risque de sa propre vie pour sauver celle de ses concitoyens. « Toujours pour rappel, nous insistons sur le besoin de recruter les jeunes médecins dans un meilleur délai car après une longue absence de pratique, ces jeunes médecins risquent de perdre connaissance. Ce qui serait dommage pour la population car la médecine est une science très particulière », appelle-t-il les autorités.

Pour le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdelmadjid Abderahim, dans un contexte économique très difficile, les attentes de la population reste toujours grandes. C’est pourquoi nous attendons de cette première session extraordinaire des résolutions concrètes pouvant aider vraiment à améliorer la pratique médicale dans notre pays, indique-t-il. « Aussi, soyez assurés et rassurés du soutien indéfectible des plus hautes autorités garant de l’exercice de votre mission », rassure Dr Abdelmadjid Abderahim, ses confrères avant de leur souhaiter plein succès dans leurs travaux.