Opération colère de Bohama: “notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire” Mahamat Abali Salah

Le Tchad continue sa contre-offensive contre la secte Boko Haram au Lac, sous le commandement du président de la République Idriss Deby Itno. Deux jours après le lancement une opération dénommée “la colère de Boma” le chef de l’État est allée s’enquérir ce mardi 31 mars 2020, à Kaïga Kindjiria de la mise en œuvre des consignes militaires données pour déloger les terroristes dans la province du Lac.

“Nous avons cinq secteurs engagés. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire. Nous avons l’accord de deux autres pays(NDLR Niger-Nigeria) et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays. L’opération continue et vous aurez les détails au fur et à mesure“, annonce le ministre Délégué en charge de La Défense nationale, le General Abali Salah.

À l’aide d’une carte, le Chef suprême des armées Idriss Deby Itno vérifie au moindre détail les instructions données à la hiérarchie militaire relative au redéploiement des troupes dans les différents secteurs. Pour le ministre de la Défense nationale Mahamat Abali Salah, les heures qui suivent seront décisives.

En effet, l’opération « colère de Bohoma » est lancée dans la matinée du 29 mars 2020, pour “venger les 98 soldats tchadiens” tombés le 23 mars 2020, sous le feu de Boko Haram.