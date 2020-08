ONU : le monde célèbre ce 19 août 2020 la Journée mondiale de l’aide humanitaire

Journée à l’honneur des acteurs qui luttent pour le bien de l’humanité, le monde entier célèbre tous les 19 août la Journée mondiale de l’aide humanitaire pour rendre hommage à ces héros.

Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face au danger et à l’adversité pour aider les autres.

Cette année, la journée mondiale de l’aide humanitaire survient alors que le monde lutte contre la Covid-19. En raison de l’actuelle pandémie, les travailleurs humanitaires surmontent des obstacles d’accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans la plupart des pays.

Ce virus est le plus grand défi des opérations humanitaires ces derniers mois. Compte tenu du manque d’accès et des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier, les communautés, la société civile et les organisations non gouvernementales et locales se trouvent maintenant en première ligne dans l’apport de l’aide d’urgence.

Amina Priscille Longoh, Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance a saisi cette occasion pour encourager ceux qui se sacrifient pour le bien des autres. « Je rends un vibrant hommage aux travailleurs essentiels ; celles et ceux qui sont en première ligne surtout de la lutte contre la Covid-19. Les médecins, les sages-femmes les infirmiers qui sauvent la vie des gens dans les hôpitaux et risquent du même coup leurs propres vies». Elle ajoute que cette pensée en ce jour va également à l’endroit des forces de l’ordre et aux travailleurs sociaux, aux livreurs de nourriture etc.

Rappelons que cette date a été choisie par l’Assemblé Générale en conférence, après l’attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nation Unies à Bagdad, en Iraq qui a causé la mort de 22 personnes.