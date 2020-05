On a vérifié pour vous : le gouverneur Adoum Fortey n’a pas connu d’accident

L’information qui circule sur la toile autour d’un supposé accident de la voie publique impliquant des motocyclistes et le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest est fausse.

Ayant appris la nouvelle via notre cellule de veille, nous avons voulu confirmer l’information en appelant le principal concerné, le gouverneur Adoum Fortey pour s’enquérir de son état de santé. Contre toute attente, le gouverneur joint par téléphone nous annonce qu’il se porte bien et ne sait pas d’où est partie cette rumeur. Il dit avoir reçu plusieurs appels depuis ce matin pour lui souhaiter un bon rétablissement et faire preuve de compassion.

Le gouverneur Adam Fortey Amadou qualifie cette information “d’un non évènement“. Il renseigne que ce jour il n’était pas sorti pour faire du sport comme relayé sur internet. “Nous sommes dans une période de jeûne. Comment peut-on encore courir pour aggraver sa situation. Je crois que ce ne sont que des ragots” confie le gouverneur.

En effet, depuis quelques jours le gouverneur de la province de Mayo Kebbi Ouest fait l’objet d’un lynchage médiatique de quelques sites internet.