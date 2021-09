On a vérifié pour vous : la députée Achta Mahamat Nour est bel et bien vivante

Achta Mahamat Nour est une militante du RNDT-Le Réveil du Kanem et non la défunte sœur de Mariam Mahamat Nour.

Dès la publication de la liste des membres du Conseil National de Transition (CNT), plusieurs internautes ayant relevé le nom de Mme Achta Mahamat Nour l’ont confondu avec la défunte députée du Chari-Baguirmi dont le nom est identique.

La toile s’enflamme, railleries et autres s’enchainent. Après vérification, cela semble être une fausse alerte. Achta Mahamat Nour présente sur la liste du CNT est une militante du RNDT-Le Réveil, parti du Premier ministre de la Transition, désignée pour le compte de la province du Kanem. Nous avons réussi à entrer en contact avec la concernée, et elle nous confirme que c’est bien elle et qu’elle est bel et bien vivante.

Pour la petite histoire, la défunte est la sœur de la femme politique Mariam Mahamat Nour, cadre du MPS ancien parti au pouvoir et plusieurs fois ministre. Constatant la confusion elle a fait une publication sur sa page Facebook afin d’éclairer l’opinion.