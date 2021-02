OMC : le Tchad est reconduit au poste de président du Groupe des Pays les moins avancés

Par un communiqué officiel, l’ambassade du Tchad en Suisse, qui est aussi la mission permanente auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a informé ce 4 février, de la reconduction du Tchad au poste de Président du Groupe des Pays les moins avancés (PMA) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Selon le communiqué, “le Tchad a été reconduit à l’unanimité par les États membres du groupe des Pays les moins avancés (PMA) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au poste de Président du Groupe des PMA de l’OMC”.

Le Tchad occupe ce poste depuis avril 2019 en tant que Coordonnateur. A ce titre, le pays représente et accompagne les Pays les moins avancés dans leurs interactions et négociations avec les partenaires commerciaux et ce, “dans toutes les configurations : multilatérales, plurilatérales ou bilatérales” peut-on lire sur le document. Et de préciser que l’objectif est d’obtenir des résultats concrets en faveur des Pays les moins avancés, et de leur meilleure intégration dans le système commercial multilatéral.