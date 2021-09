Batha: le ministre de l’Elevage invite agriculteurs et éleveurs au dialogue

Dans le cadre de sa tournée, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, arrivé avec sa délégation, dans la province du Batha, a tenu ce vendredi, 3 septembre 2021, une réunion avec les membres de l’Organisation des professionnels de l’élevage (OPE). Plusieurs points étaient à l’ordre du jour.



C’est au Gouvernorat de la ville d’Ati que la réunion entre le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib et les professionnels de l’élevage de la province du Batha s’est déroulée. Cet échange était axé sur les maux et les difficultés qui entravent la réussite des activités des éleveurs et les commerçants du bétail.



Pour Dr Abderahim Awat Atteib, le plus souvent, le conflit entre éleveurs et agriculteur est entretenu par d’autres personnes que ces derniers. “Il faut donc le dialogue entre les deux protagonistes pour y remédier“, a-t-il insisté.

Mahmoud Hassan, président de la Fédération des éleveurs du Batha qui a aussi pris part à cette rencontre, a trouvé la sensibilisation du ministre de l’Elevage très opportune, car “il nous a dit des choses qu’on ignorait“, avant d’ajouter qu’en cas de conflits éleveurs-agriculteurs, il faudrait que la justice s’applique sans réserve.



Le ministre de l’Elevage et des Productions animales a en outre relevé l’importance de la vaccination contre la Peste des petits ruminants (PPR) et la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dont l’ignorance cause la mort de milliers d’animaux. Une campagne de vaccination est en vue. “Cette initiative, non seulement, elle contribuera à sauver nos animaux mais contribuera aussi à réduire la pauvreté dans notre localité“, se réjouit le président de la Fédération des éleveurs du Batha. Un avis que partage aussi le gouverneur de la province du Barha, Djimta Ben Dergon.