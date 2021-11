(Okay) Dialogue national inclusif : dernières concertations en Europe et en Amérique

Ouverture ce jour samedi 13 novembre à Paris des consultations des forces vives tchadiennes en Europe, en présence d’une mission du Comité d’organisation du Dialogue national Inclusif (CODNI) conduite par Ndolenodji Alix Naïmbaye.

Le Presidium

Plus d’une centaine de membres de la diasporaAprès les discours du représentant de l’ambassadeur du Tchad en France et le mot de la cheffe de mission, l’assemblée a élu son présidium constitué d’un Président, d’un vice-président et de deux rapporteurs. Une fois constitué, le présidium s’est attelé à organiser des groupes de travail sur la base des cinq thématiques qui vont animer les débats :

Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale

Forme de l’état, constitution, réformes institutionnelles et processus électoral

Droits humains et libertés fondamentales

Politiques publiques sectorielles

Questions sociétales

Ce samedi et ce dimanche, les consultations de Paris marqueront la dernière étape des concertations auprès des forces vives de la nation de l’intérieur et de l’extérieur du Tchad en vue de la préparation du Dialogue national inclusif.

Le travaux de Paris sont sensés se terminer demain en fin de journée. cet exercice compte pour un pré-dialogue en vue de préparer la grande rencontre ou Dialogue national inclusif qui devra se tenir à N’Djamena en présence de toutes les filles et fils du Tchad sans exception. Le Tchad qui est en phase de transition après la mort en avril 2021 du Maréchal Idriss Deby Itno va essayer de se pencher sur son avenir et amorcer une fois pour toute le chemin du développement et de la consolidation de la paix.