Numérique : Wenaklabs et ses partenaires forment 25 filles

Après 7 semaines de formation, les lauréates du programme de formation « Sas Hackeuses » du projet Tech4Tchad, initiative de Wenaklabs et ses partenaires, ont reçu, le jeudi, 9 décembre, leur attestation.

Le numérique a un rôle crucial dans notre manière de vivre, d’apprendre et de faire le commerce, introduit Abdelsalam Safi, le directeur exécutif de l’incubateur numérique, Wenaklabs. « Et cette mission, on se l’est appropriée. Au départ, on s’attaquait juste à la question de la fracture numérique. Mais aujourd’hui, on parle de la transformation digitale. C’est l’occasion pour vous, jeunes, de vous approprier cet outil. Aujourd’hui, je vous assure que ce n’est pas la langue anglaise qui domine le monde mais c’est la langue Internet », croit-il.

Pour l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, Tech4Tchad est une aventure prometteuse. « On est peut-être au début d’une petite révolution. En tout, c’est l’ambition qu’on doit tous partager. Il n’y a pas de domaine tabou qui soit inaccessible aux jeunes générations tchadiennes. Il ne faut pas se retrouver à la sortie du Sas à la même situation qui était la vôtre au moment où vous y êtes entrés », interpelle-t-il les 25 lauréates, formées notamment en conception des sites web et au community manager.

L’ambassadeur de France au Tchad remettant l’attestation à une participante à la formation

Le projet Tech4Tchad a trois composantes à savoir la formation aux métiers du numérique ; la sensibilisation aux métiers du numérique et le renforcement des capacités des structures d’accompagnement.

Il nourrit l’ambition de créer des perspectives inclusives et durables pour la nouvelle génération au Tchad, permettant aux population éloignées de l’emploi d’avoir des compétences pour s’insérer dans le monde professionnel.