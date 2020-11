Numérique : ce qu’il faut retenir de la mission de l’Adetic au sud du pays

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic), a organisé une mission du 05 au 11 novembre, dans la zone méridionale du pays. Objectif : faire la promotion du numérique à travers l’inauguration et la pose des premières pierres de construction des centres multimédias.

Du 05 au 11 novembre, l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic), a effectué une mission de travail dans la partie méridionale du Tchad. C’est une mission qui s’inscrit en marge de la tournée du Président de la République, Idriss Déby Itno dans cette zone. La délégation est conduite par le ministre des Postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar, et le directeur de l’Adetic, Acyl Mahamat Acyl.

Plusieurs activités ont été organisées notamment, l’inauguration des centres communautaires multimédias dans les villes de Bongor et Doba ; la pose des premières pierres de construction des autres centres dans les villes de Pala et Sarh et la remise de matériels informatiques à des administrations et universités.

Remise de matériels à la mairie de Pala

Les centres multimédias disposent d’une salle d’informatique afin de faciliter et accompagner la formation à l’appropriation des outils informatiques, des applications digitales et matériels du domaine des TIC. L’on y trouve également, entre autres, une salle de cybercafé équipée des ordinateurs Desktop pour permettre aux utilisateurs Internet d’en faire usage et une salle de réunion d’environ 120 places assises.

Salle multimédia de l’université de Doba

En marge de ces cérémonies d’inauguration et de pose des premières pierres, la délégation a fait des dons de matériels informatiques à la mairie de Pala et à l’université de Doba. D’autres activités dont la visite des Enastic ont marqué cette mission qui s’est soldée par la visite d’inspection et de suivi des travaux du chantier du centre communautaire multimédia de Moundou en construction par l’équipe dirigeante de l’institution.

Le DG de l’Adetic Acyl Mahamat Acyl, sur le chantier de Moundou

Le DG Acyl Mahamat Acyl, satisfait des avancées des travaux sur le chantier s’est voulu rassurant et optimiste quant à son inauguration prochaine. “Au vu des avancées constatées sur le chantier, on peut dire que le délai de livraison du chantier dans 2 mois sera tenu. Nous allons revenir ici, début 2021 pour procéder à son inauguration. Comme vous pouvez le voir, c’est du concret, plusieurs mois après la pose de la première pierre, le centre est presque terminé. Il en sera de même pour toutes les villes où nous avons fait des poses de première pierre. Ce projet de dotation des villes d’infrastructures adéquates rentre dans notre mission sur l’accès universel, afin de rendre les technologies accessibles à la majorité de la population. C’est aussi le voeu du Maréchal du Tchad qui souhaite faire de notre pays le hub du numérique”, a-t-il conclu.