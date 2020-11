Novembre numérique: “Femme Digitale”, pour un regard décomplexé des métiers

NUMERIQUE – Dans le cadre de novembre numérique, les locaux de l’Institut français au Tchad, abritent ce 24 novembre, le vernissage de l’exposition « Femme Digitale ».

Mettre en valeur les femmes qui œuvrent dans le numérique et inciter les filles à se lancer dans ce domaine sont des ambitions qui animent le hub technologique Wenaklabs qui s’est associé pour cette édition à Tchad Innovation. L’exposition est axée sur différents profils féminins qui évoluent dans des métiers du numérique. Des métiers, à la base, pratiqués majoritairement par des hommes.



Cette exposition a pour ambition de susciter des vocations féminines dans le domaine du numérique. A cet effet, neuf profils variés de femmes ont constitués ce vernissage. Il s’agit de : ACHTA ZAKARIA, entrepreneure qui œuvre dans le recyclage de l’électronique; SALMA KHALIL, plasticienne et photographe professionnelle; SABINE LADY, entrepreneure et sociétaire de “Tchad en pagne”, une entreprise de fabrication d’accessoires, décoration intérieure et couture mixte; SAFIA MAHAMAT YOUSSOUF, directrice générale adjointe de la société Soudatchad, opératrice en charge de l’exploitation et commercialisation de la fibre optique au Tchad; AICHA ADOUM ABDOULAYE, directrice de Reindos Technologie, une entreprise qui œuvre dans la fourniture d’accès Internet; ZAMZAM MAHAMAT DJORKODE , annaliste et programmeuse de formation; FALMATA HASSANE AWADA, ingénieure de conception en informatique et experte en blockchain; ZOUKHOURFA AL-RAIHANA ABAKAR, ingénieure en réseau et logiciel informatique et DEBORA EDITH NGABA, photographe professionnelle.



Pour le directeur de l’IFT, Pierre Muller, qui a ouvert le vernissage, les femmes peuvent jouer un rôle important dans le changement de la société. “j’ai pris le temps de lire les différents portraits et on y voit toute la diversité des emplois et la manière dont le numérique va transformer la société. le digital va permettre aux femmes de concrétiser leurs initiatives individuelles”, encourage-t-il.