Nominations : Nassour Bahar Mahamat Itno est le nouveau directeur général du ministère de l’Economie

POLITIQUE – Un nouveau directeur général du ministère de l’Economie et de la Planification du développement a été nommé le jeudi 26 décembre 2019 par un acte du chef de l’Etat. Il s’agit de Nassour Bahar Mahamat Itno.

Il remplace à ce poste Houlé Djonkomla, auditionné et provisoirement sous mandat de dépôt à cause d’une plainte pour détournement de fonds public introduite par l’Inspection générale d’Etat. Nassour Bahar Mahamat Itno est nommé par décret 2070 le jeudi 26 décembre 2019. C’est un haut fonctionnaire qui a occupé plusieurs postes au sein de l’administration tchadienne. Après son intégration en 2011, il a été nommé directeur adjoint des infrastructures à l’Office tchadien de Tourisme ; secrétaire général adjoint au ministère des droits de l’Homme puis affecté au ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine avant d’être nommé premier secrétaire à l’ambassade du Tchad au Canada.

Le ministère de l’Economie et de la Planification du développement a été secoué par une plainte de l’Inspection générale d’Etat (IGE) pour détournement, complicité de détournement et abus de fonction à l’encontre des responsables du ministère.