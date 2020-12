Noël annonce ses couleurs dans les églises et paroisses de la capitale

ÉVÉNEMENT – Cette nuit du 24 décembre, les chrétiens du Tchad et ceux du monde, célèbrent la naissance de leur ”sauveur Jésus Christ”. Les églises et paroisses de N’Djamena commencent à accueillir, peu à peu, leurs fidèles : c’est le début du réveillon de Noël.

“C’est vers minuit du 24 décembre des temps anciens, que Jésus Christ naquit”. Les chrétiens du monde entier tiennent à cette date. Elle est commémorée tous les ans, à travers un évènement spécial : la Noël. Mais déjà, ils s’activent à travers un moment ”spécial” appelé “réveillon de la nativité”.

En ce moment, les églises et paroisses du Tchad sont bondées de fidèles. Du quartier Kabalaye au quartier Habbena, en passant par Moursal, Chagoua et d’autres quartiers de la capitale, des chants et échos des tambours retentissent. Chacun célèbre, à sa manière, l’avènement de son “seigneur Jésus Christ”.

Plusieurs activités sont au programme : des sketchs, des chants, des messes ou cultes spéciaux, des prières et bien d’autres activités propres à la tradition chrétienne.

À la paroisse Emmanuel d’Habbena, les fidèles sont sortis nombreux pour prendre part à l’évènement. Même constat du côté de l’église évangélique N°3 annexe de Walia où les choristes manifestent leur joie à travers des chants, en attendant le message de la ”naissance de Jésus”.

Rappelons que ces célébrations se déroulent dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, où plusieurs mesures sont en vigueur pour minimiser les contaminations. C’est d’ailleurs ce qui obligent actuellement les fidèles à porter des cache-nez.