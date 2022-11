“NDjamvi vise à pousser l’artiste tchadien à faire découvrir son identité musicale de par le monde”, Nguinambaye Ndoua Manassé

La 15ème édition du festival NDjamVi est lancé dans la capitale tchadienne. Ce festival, au fil des années, est devenu incontournable au Tchad.

NdjamVi est un événement culturel, musical, annuel et professionnel créé pour aider la musique à se développer au Tchad, en mettant l’accent sur la formation des artistes à la scène et le développement de leur carrière.

NdjamVi est aussi une vitrine de la richesse culturelle et artistique tchadienne et un espoir de diffusion des artistes africains et autres sur la scène tchadienne.

Pour le directeur artistique dudit festival, Nguinambaye Ndoua Manassé, la culture tchadienne a commencé par s’ouvrir, mais il reste beaucoup d’efforts à faire. “Puisque quand on prend l’ensemble du parcours de la plupart des artistes, ils sont dans la tendance, chose que je n’apprécie pas. Il faut apporter un truc de chez soi à la tendance pour refléter la réalité du Tchadien. Nous, Tchadiens, continuons à valoriser la culture des autres nations étant chez nous”, critique le promoteur dudit festival.

Selon lui, au-delà de l’universalité musicale, NdjamVi a pour objectif principal de pousser l’artiste tchadien à introduire l’identité culturelle du Tchad à travers le monde.

“Nous connaissons les difficultés dans lesquelles les artistes tchadiens travaillent. Mais, ceux qui arrivent à mettre un peu du grain de ce qui reflète le pays de Toumaï dans leurs créations, ce sont ceux-là qui sont identifiés et récompensés par NdjamVi”, explique Nguinambaye Ndoua Manassé.

À la question de savoir si l’organisation de ce festival ne rencontre pas des difficultés, son promoteur souligne que “NdjamVi n’a jamais eu des difficultés; des difficultés sont les défis pour nous. Depuis que NdjamVi existe, le comité travaille avec le cœur pour que le festival fasse son bon chemin. Si nous nous focalisons sur les difficultés, aucune des éditions de NdjamVi n’aura lieu.”