N’Djaména : la mairie du 9eme arrondissement donne 80 moutons aux autorités de la commune pour la fête de Tabaski

Pour la fête de Tabaski qui se célèbre le samedi, 09 juillet, la mairie du 9eme arrondissement a procédé à la distribution des moutons aux diverses autorités de la commune.

La distribution de ces moutons est un geste de reconnaissance envers les autorités religieuses, administratives et sécuritaires qui par leurs conseils et « sacrifices » contribuent de façon inconditionnelle à la paix et au développement dans la commune du 9eme arrondissement.

« Vos prières et conseils ont surtout encouragé le personnel de la Commune, les forces de défense et de sécurité, nos enseignants, le corps médical, bref tous les services déconcentrés de l’Etat basés dans la commune du 9eme arrondissement à se mettre résolument au travail, collaborant ainsi pour le bien-être de la commune du 9eme arrondissement », a déclaré madame Ousmane née Apoigné Valambyle, 1ère adjointe au maire qui a présidé cette cérémonie.

Les premiers concernés par cette distribution sont les autorités religieuses musulmanes, car il s’agit d’une fête musulmane. Les imams des grandes mosquées de la commune du 9eme arrondissement qui sont les premiers bénéficiaires ont saisi l’occasion pour encourager la commune dans ses efforts. Au total, ce sont 80 moutons qui ont été distribués à cette occasion.