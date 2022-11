Moyen-Chari : une organisation en caravane ophtalmologique dans la ville de Sarh

L’ONG nationale, « Action Citoyenne pour l’Information et l’Education au Développement Durable » (ACIEDD), a lancé le 19 novembre 2022, la caravane ophtalmologique pour la ville de Sarh. C’était dans les locaux de l’hôpital provincial de Sarh.



Le coordinateur dudit projet, Imrane Ahmat Souleymane a notifié que cette première édition de la caravane ophtalmologique est destinée aux personnes vulnérables de tout âge et d’autres personnes qui ont des problèmes de vue. Il a ajouté que pour cette première phase, plus de 2000 personnes seront consultées et 2000 personnes recevront des verres correcteurs dans tout le Tchad.



Le vice-président du Conseil d’Administration de l’ACIEDD, Zacharia Hisseine Moustapha a souligné que pour bénéficier de cette caravane, le patient doit se présenter avec son carnet de santé et une somme de 1000 F afin d’être consulté. Il a aussi précisé qu’à travers ce projet, les équipes d’ophtalmologues seront à pied d’œuvre pour dépister les problèmes oculaires de la population, leur fournir les meilleurs soins et leur offrir des lunettes.



Il faut noter que pour la province du Moyen-Chari, ce sont au total 555 verres correcteurs qui seront distribués.