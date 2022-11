Moundou : plus de 200 candidats composent le concours d’entrée à l’INJS

Le secrétaire général du département du Lac Wey, Tordjibaye Ngaourba a lancé les épreuves du concours d’entrée à l’Institut national de la Jeunesse et des Sports, session 2022 ce jeudi 24 novembre 2022. Pour le centre de Moundou, ce sont plus de 200 candidats qui composent dans deux filières, à savoir conseiller d’animation de la jeunesse et le maître adjoint d’éducation physique et sportive.

Donnant le coup d’envoi de la composition des épreuves, le secrétaire général du département du Lac Wey, Tordjibaye Ngarhouba a indiqué que le gouvernement tchadien est soucieux du bien-être et de la formation de la jeunesse. « Un concours est une compétition, on ne peut que retenir que les meilleurs, on espère que tous les candidats sont des meilleurs, chacun doit travailler selon ses compétences pour pouvoir décrocher ce concours », conseille-t-il.