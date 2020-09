MONGO : un chèque de 17.300.000FCFA aux nouveaux promoteurs ONAPE

A l’issue du lancement du projet du Programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE), l’ONAPE a procédé ce 1er septembre, en présence du Secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété NDJIGAMYO à la remise d’un chèque de 17.300.000fcfa aux nouveaux promoteurs de l’emploi indépendant.

Ce chèque vient matérialiser les promesses faites l’ONAPE lors du lancement de ses activités dans le chef-lieu de la province du Guéra. Il permettra aux bénéficiaires de s’auto employer et de créer des activités génératrices de revenus à savoir le restaurant, les cultures maraîchères, la transformation des produits locaux, moulin à mil, presse à huile, brique cuite, vente des céréales, vente des ruminants et vente d’eau minérale sur charrettes…

Rappelons que l’ONAPE par le biais de son Directeur Général Sadick Brahim Dicko a notifié que l’entrepreneuriat des jeunes constituent l’une des meilleures options de création d’emploi et de lutte efficace contre le chômage. L’ONAPE octroie de crédit à taux d’intérêt zéro. Et selon le Directeur Général de l’ONAPE, cet octroi de crédit sans intérêt est une approche hautement louable à sa juste valeur. Il a appelé les bénéficiaires d’en faire bon usage et d’utiliser ces fonds sur l’objet auquel ils ont contracté.

Avant la remise du chèque, un témoin et ancien bénéficiaire d’un crédit de 1.500.000f a vivement témoigné de la réalisation faite avec cet appui financier. “Grâce à ce crédit, j’ai construit des maisons, envoyé mes enfants à l’école, créé une mini entreprise. Je remercie beaucoup l’ONAPE pour ce geste. Et actuellement, si l’occasion m’est encore permise, je lui serai très reconnaissant“, témoigne-t-il.