Mongo : remise des parchemins aux lauréats de la première promotion de l’école de santé baptisée “Mme Amina Priscille Longoh”

L’Ecole de formation professionnelle en Sciences de Santé (EFPSSM) a organisé ce samedi 5 février 2022 à l’amphithéâtre de l’université polytechnique de Mongo la cérémonie de remise des parchemins aux lauréats de la 1ère promotion.

Ce sont 126 lauréats de la 1ère promotion baptisée “Mme Amina Priscille Longoh” qui ont obtenu leur parchemin de fin de formation ce samedi 5 février à Mongo. Cette cérémonie qui a vu la présence des responsables administratifs, du corps enseignant, des parents et amis des lauréats, a été l’occasion pour le fondateur de l’établissement, Haoussou Idriss, d’exprimer sa satisfaction. “Cette cérémonie de remise de diplome représente un moment infiniment joyeux, qui consacre l’ensemble des études menées et de surcroît une étape vers l’avenir“, a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué de rappeler, une fois de plus, ces désormais soignants au respect de l’éthique et de la déontologie médicales. “Vous devez dans votre vie professionnelle respecter l’éthique et la déontologie de votre métier d’agents soignants”, a-t-il insisté.

Dans son allocution, le Secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo a saisi cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance aux responsables de l’école de formation en sciences de santé. Pour lui, cette cérémonie de remise des diplômes et surtout pour la première promotion d’une école de formation en santé est toujours un événement singulier, pour les étudiants qui ont su offrir le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir leurs diplômes, mais aussi dans la vie d’un établissement qui voit grandir la famille et ses partenaires les plus divers.

“Vous êtes, à présent, chers étudiants des jeunes professionnels, non seulement des lauréats de l’Ecole de formation en sciences de la santé, mais aussi de véritables ambassadeurs de ladite école, des représentants de la maison qui vous a formés”, a-t-il souligné.

La Directrice générale de la Planification de l’Administration et de la Communication du ministère de la Femme, représentant la ministre Amina Priscille Longoh, Mme Moudalbaye Appoline a fait part de la gratitude de la ministre aux responsables de l’établissement et aux lauréats. En guise de conseil, Mme Moudalbaye Appoline a fait savoir qu’en matière des sciences humaines, appliquées en clinique, en milieu rural, c’est l’humanisme qui est le principal facteur de réussite dans cette noble profession. Pour elle, il faut aimer profondément l’autre dans toutes ses composantes pour lui apporter une aide efficace. “Faites en sorte que votre vie, vos pensées, vos actes et vos gestes soient toujours guidés par l’amour”, a-t-elle prodigué.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo