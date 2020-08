Mongo: l’ONAPE lance un programme d’accès à l’emploi pour les jeunes

L’ONAPE lance ce 31 août à Mongo, le Programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE). Ce programme a pour but de faciliter à la jeunesse l’accès aux emplois et de faire la promotion de la recherche d’opportunités relatives au monde du travail.

Lançant officiellement la cérémonie, le Secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Ndigamyo a insisté sur l’enjeu du projet qui aura une retombée positive dans la vie de la jeunesse du Guéra. Le Directeur Général de l’ONAPE Sadick Brahim Dicko a indiqué que la problématique de l’emploi des jeunes est un souci mondial des gouvernants. Il précise par ailleurs que la politique prônée par le chef de l’État, le maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno a inscrit dans ses axes de priorité, la question de l’emploi.

Le PADE dans son cahier de charge compte développer les actions de formations par le biais des stages pré-emplois pour concilier la théorie à la pratique afin d’accroître l’empoyabilité des demandeurs d’emploi. C’est à l’issue de ce programme que ces actions permettront aux jeunes d’acquérir des expériences professionnelles et faciliteront leurs insertions dans le monde professionnel. Ensuite, ce programme assure les frais des stagiaires d’un montant de 50.000 FCFA et ainsi que les frais d’assurances en cas d’accident et travail. La durée de stage varie de 3 à 6 mois et cela permettra aux jeunes de se perfectionner dans un domaine précis sous le contrôle d’un tuteur. C’est à l’issue de ce programme que le PADE s’est fixé un objectif de réduire le taux de chômage dans la province du Guéra.

Le gouvernement à travers le ministère en charge de l’emploi et de la sécurité sociale a mis en place l’ONAPE comme instrument de lutte contre le chômage, le sous emploi et la pauvreté en milieu urbain et rural. C’est à travers le ministère en charge de l’emploi et de la sécurité sociale que l’ONAPE a développé le PADE pour matérialiser la politique du gouvernement.

Après la cérémonie, l’ONAPE a signé une convention avec l’ONG nationale Moustagbal afin de pouvoir aider l’institution en matière de la promotion d’emploi et la doter des stagiaires. La deuxième convention a été signée entre l’ONAPE et l’hôpital du district de Mongo.