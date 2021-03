Mongo : la SENAFET est close par la Première dame Hinda Déby Itno

Lancée le 1er mars dernier, la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) a été close ce dimanche à Mongo par la Première dame Hinda Déby Itno.

Présidée par la Première dame, la cérémonie de clôture de la SENAFET édition 2021 a eu lieu à la place de la nation de Mongo en présence de nombreuses personnalités et d’une grande foule.



Prenant la parole, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub a fait savoir que la Senafet a connu une mutation progressive qui a permis de contribuer à l’épanouissement de la femme tchadienne. Il a aussi remercié le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour ses actions posées en faveur des projets de la femme.

De son côté, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longoh a salué les efforts des partenaires Tels que ADETIC (Agence de développement des technologies de l’information et de la communication), ONAPE (Office national pour la promotion de l’emploi), UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), etc. pour le travail abattu. Elle exhorte en outre toutes les femmes de sortir massivement aux échéances électorales qui se pointent à l’horizon.

Cloturant la SENAFET, la Première dame Hinda Déby Itno se dit ravie de l’accueil qui lui est réservé dans la province du Guéra. Elle ajoute que c’est les femmes qui portent la destinée de la nation tout en brossant l’aspect des élections qui se pointent à l’horizon. Hinda Déby Itno appelle les femmes à sortir massivement pour montrer leur existence et porter leur choix sur la personne qui conduira le Tchad. Elle a profité de l’occasion pour annoncer la tenue de la prochaine SENAFET qui aura lieu à Pala et la journée de la femme rurale à Mao.

Après les discours, il y a eu le défilé militaire, le défilé des femmes des ministères et des filles de différents établissements scolaires.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo