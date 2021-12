Mongo : la coordination nationale des écoles privées de santé du Tchad est en conclave

Réunie du 17 au 18 décembre en assemblée générale à Mongo dans le Guera, la coordination nationale des écoles privées de santé du Tchad compte renouveler son bureau exécutif.

La 5e assemblée générale de la coordination nationale des écoles privées de santé du Tchad (CNEPST) se tient à Mongo dans la province du Guera. Elle est ouverte, ce vendredi 17 décembre par le secrétaire général de la province du Guera, Djerambété Dingamyo en présence des autorités administratives et sanitaires.

L’objectif de ces assises, qui prendront fin le samedi 18 décembre, est de mettre sur pied un nouveau bureau exécutif. “Je voudrais vous rappeler une fois de plus que l’AG de mongo est une assemblée élective. Pour ce faire, je souhaite que les participants à ces assises puissent mettre sur pied un bureau exécutif capable d’atteindre les objectifs fixės par la CNEPST dans l’intérêt de toutes les écoles privées membres” , a exhorté le président du comité d’organisation. “Ne reformez pas pour reformer mais reformez pour avancer”, a renchérit le coordinateur de cette plateforme, Nediguim Issaka Abdel.

Pour le coordinateur national de ce regroupement, Nediguim Issaka Abdel, leur plateforme permet au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale de sécuriser la formation des jeunes et lutter contre le phénomène de création anarchique des écoles privées de santé. “Au moment venu, faites des choix objectifs et identifiez des responsables qui seront disponibles de porter toujours haut notre flambeau et aider aussi bien le ministère à barrer la route aux opportunistes”, a conseillé le coordinateur.

Le secrétaire général de la province du Guera, Djerambeté Dingamyo, dans son discours d’ouverture a exprimé ses reconnaissances aux responsables des écoles privées de santé du Tchad pour le choix porté sur la province du Guera pour abriter leur rencontre. “Cette marque d’attention nous va droit au cœur et nous ne saurions en faire abstraction.” D’après lui, la question de la formation des jeunes dans le domaine de la santé est suivie de près par les autorités. D’où il exhorte les membres du CNEPST à mettre de la rigueur dans leurs différentes structures.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo