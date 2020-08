Mongo: jeunesse, paix et sécurité, au menu d’un forum

L’ONG Young diplomats et d’autres organisations des jeunes de la province du Guéra et des provinces voisines, tiennent un forum à Mongo, ce 29 août. Au menu des discussions, l’engagement des jeunes pour une action mondiale en faveur de la paix durable.

Placé sous le thème “engagement régional des jeunes pour une action mondiale“, ce forum de deux jours qui se tient à Mongo marquera un tournant décisif dans la connaissance du rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, du dialogue et de la securité.

Répondant vivement à Les jeunes du Guéra et des provinces voisines, des organisations des jeunes et ONG, ont vivement répondu à l’invitation de l’ONG Young Diplomats. Lors de ces assises, les discussions et échanges tourneront autour des thèmes saillants. L’objectif est de s’entendre sur une vision commune et une feuille de route pour s’associer avec d’autres jeunes dans la prévention des conflits, la lutte contre l’extrémisme violent et la construction d’une paix durable.

Composé des spécialistes en la matière, le panel aura deux jours pour se pencher sur trois principaux thèmes notamment, à savoir, l’engagement des jeunes dans les instances de prises de décisions, le rôle des jeunes dans la promotion de la paix et la sécurité et les contributions des jeunes pour la consolidations de la paix au niveau régional.

Aussi, il sera question d’engager les jeunes dans la lutte contre a délinquance, le chômage, les violences politiques, les gangs criminels, la cybercriminalité, le terrorisme afin de contribuer efficacement au changement positif et constructif de la société.

Young Diplomats est une ONG qui intervient dans 63 pays à travers le monde et qui oeuvre dans la formation.