Moïssala : des jeunes bénéficient des outils de travail en mécanique

15 jeunes du groupement des réparateurs de motos de Moïssala, arrivés en fin de formation, ont bénéficié d’outils de travail en mécanique.

Initiée par le groupement des réparateurs de motos de la ville de Moïssala, cette formation d’une année a d’abord, indique l’assistant technique du programme Formation et insertion des jeunes (Formi), Rotam Kameldy, fait l’objet d’une étude ayant abouti à son développement avec le concours de Formi et d’autres partenaires. « C’est donc pour soutenir le service de proximité d’accompagnement des jeunes à l’insertion que le programme Formi à travers son Antenne Sud a mis à la disposition des jeunes formés, un nombre de matériel et des matières d’œuvre ».

Il s’agit de 15 caisses à outils de 187 pièces chacune ; 15 boîtes de graisse mécanique ; 15 pompes à air manuelles. Aux jeunes formés, le programme Formi leur demande de faire bon usage de ces matériels. « Vous êtes maintenant à présent entrepreneurs et professionnels du domaine de la mécanique des engins à deux roues. Il faudra faire très bon usage de ces kits pour des utilités de votre communauté ».

Le président départemental des mécaniciens, Djerané Félix, abonde dans le même sens. « Je demanderais à tous les apprenants de faire bon usage [ de ces matériels] pour leur insertion afin de gagner leur pain et aider la famille. Que ces outils ne fassent pas l’objet de vente. Mais, c’est pour travailler et chasser la pauvreté », insiste-t-il.