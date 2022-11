Message : Publication du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)

MESSAGE – La mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS) est susceptible de créer des impacts environnementaux et sociaux, d’où la nécessité d’élaborer des mesures d’atténuation. Le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé au Tchad( PRPSS) fait partie des documents requis par le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale pour identifier les principales parties prenantes affectées par le Projet, directement ou indirectement (y compris les groupes vulnérables), ainsi que celles ayant d’autres intérêts susceptibles d’influencer les décisions relatives au projet.

Le document comprend également une ébauche du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) décrivant les procédures de traitement rapide, éthique, et centrées sur la survivante pour les personnes victimes qui subissent des violences basées sur le genre (VBG), l’exploitation et abus sexuel (EAS), et le harcèlement sexuel (HS) et pour permettre aux parties prenantes de susciter des préoccupations vis-à-vis du projet.

PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP)