Médias : le journal Tchad Alyom célèbre son 13eme anniversaire

A l’occasion du 13ème anniversaire du journal Tchad Alyom, son directeur de publication, Bienvenu Nganan, a fait une communication ce vendredi, 25 novembre 2022 au siège dudit journal situé au quartier Kamnda. Ce point de presse vise à informer que désormais Tchad Alyom est aussi en ligne.

Tchad Alyom, un hebdomadaire bilingue d’analyse et d’information générale créé en 2009 sous le récépissé N⁰ 802/PR/NDJ/2009, offre ses colonnes pour informer, sensibiliser, éduquer, former la population. Comme beaucoup d’entreprises de presse au Tchad, Bienvenu Nganan indique que Tchad Alyom a aussi connu des moments roses et des moments sombres qui l’ont obligé quelques fois de fermer ses portes.

Pour lui, le manque d’annonceurs, le coût élevé d’impression et bien d’autres facteurs constituent un frein pour les activités. Bienvenu Nganan indique qu’ils vont très bientôt relancer. “Engagés dans la dynamique d’information de nos concitoyens, nous nous sommes battus pour remettre ce canard sur ses deux canaux”, annonce-t-il la relance du journal version papier et en ligne.

Bienvenu Nganan invite le président de transition à instruire ses collaborateurs afin qu’ils puissent s’ouvrir aux médias publics que privés afin de répondre aux attentes des populations. Selon lui c’est cela la démocratie. Il profite de cette occasion pour demander au gouvernement de respecter les engagements et les recommandations issus du dialogue national inclusif et souverain.

Le directeur de publication invite en outre tout le public de N’Djamena à une conférence-débat ce samedi, 26 novembre, à 15h à la maison des médias du Tchad. Conférence placée sous le thème ” presse libre pour une transition apaisée “. Pour lui, le choix du thème n’est pas le fruit du hasard, mais cadre bien avec la situation actuelle que traverse le Tchad.