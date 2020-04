Médias : l’AFD soutient la radio Ndarason internationale

L’Agence française de développement (AFD) et la radio Ndarason internationale ont signé une convention de financement ce 27 avril dans les locaux de ladite radio, hébergée par la Force multinationale mixte. Cette convention vise le renforcement des capacités de cette radio qui est au service de la paix et du vivre ensemble dans le bassin du Lac Tchad.

1,25 millions d’euros, soit 820 millions de FCFA, c’est le montant d’un appui de l’AFD à la radio Ndarason internationale. Une radio qui œuvre pour la paix et le vivre ensemble dans le bassin du Lac-Tchad en proie à la crise Boko Haram. « C’est la première intervention de l’AFD dans le secteur de l’audiovisuel. Elle complète les activités conduites sur financement français pour soutenir les actions des acteurs qui travaillent à la résilience des populations dans les régions bordant le Lac », a déclaré Olivier CADOR, directeur général de l’AFD, lors de la signature de cette convention qui couvre une période de 18 mois.

Justifiant cet appui, l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand COCHERY, a expliqué que « Développer c’est bien, mener des actions sur le terrain, c’est essentiel, mais communiquer et ajouter du lien humain, que peut apporter la radio, c’est encore plus important. Plus exactement, agir sur le terrain mais ne pas avoir ce volet de communication, c’est regrettable ». Pour lui, « Il ne peut y avoir de développement qui n’inclut pas cette dimension de relation entre les personnes. Et quand vous êtes sur le terrain, ce qui vous donne un meilleur levier pour le faire, ce sont les radios communautaires comme Ndarason, même si Ndarason n’est pas qu’une radio communautaire, elle est une radio internationale », a t-il ajouté.

La radio Ndarason internationale remercie l’AFD

Le directeur de la radio Ndarason internationale, Fiacre MUNEZERO s’est dit très content de l’appui de l’AFD: « Nous sommes ici depuis 2017 grâce à l’appui du gouvernement des Pays-Bas. D’abord, une petite équipe de cinq personnes avec la langue Kanembou comme seule langue de diffusion. Aujourd’hui, notre équipe a grandi, nous sommes 24. Cet appui de l’AFD permettra de renforcer nos capacités éditoriales et les capacités en gestion administrative et financière. Elle permettra à la radio de grandir ».

La radio Ndarasson est une initiative de l’ONG OKAPI consulting qui couvre la politique de la CBLT (Commission du Bassin du Lac Tchad). Elle émet en onde courte et en FM dans les quatre pays riverains du bassin du Lac Tchad à savoir : le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Jusqu’à cette date, la radio Ndarason internationale émet à partir de ses installations du Tchad et de Maiduguri au Nigeria. Selon son directeur, la prochaine phase du financement de l’AFD permettra d’implanter des studios au Cameroun et au Niger pour une meilleure couverture de la zone.