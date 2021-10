Médias : bientôt 15 mois que le journal public ”L’Info” a cessé de paraitre, le personnel aux abois

Les agents de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE) s’inquiètent de leurs conditions de travail et font des propositions aux autorités pour la relance du bi-hebdomadaire “L’Info”.



Dans un communiqué rendu public, le personnel de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE), informe l’opinion nationale et internationale que le bi-hebdomadaire “L’info” édité par cette Agence ne paraît plus depuis à peu près 15 mois.

En plus de cela, les conditions de travail se dégrade de jour en jour, “notamment le manque d’électricité, d’eau, ne permettant pas aux agents d’être présents à leur lieu de travail”, note le communiqué.



Inquiet de cette situation, des démarches ont été effectuées par le personnel auprès de la hiérarchie mais sans suite favorable, signale le document.



Se sentant abandonnés et désœuvrés, le personnel s’est réuni une fois de plus le mercredi, 13 octobre 2021, au sein de l’ATPE et en appelle au président du Conseil militaire de transition. A l’issue de cette rencontre, ils ont fait six propositions parmi lesquelles:

-la relance dans un délai très raisonnable du journal “L’info”;

-le paiement à terme échu des indemnités des agents ;

-le rétablissement de l’eau et de l’électricité dans le bâtiment qui les abrite ;

-l’octroi des matériels de travail adéquats et performants aux agents;

-la dotation d’une imprimerie propre à l’ATPE.

