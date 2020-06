Médias : 8 ans de Tchadinfos.com, témoignage d’un lecteur

A l’occasion des huit ans de Tchadinfos.com, célébrés ce 1er juin, un fidèle lecteur a livré ses impressions sur le site d’information. Par un courrier adressé à la rédaction, Ahmat Adoum Gadi vante les mérites du journal et fait quelques observations. Voici le contenu de son mail in extenso.

“Le célèbre site d’information sur le Tchad fête ses 8 ans d’existence en ce 1er juin. En 8 années, notre journal a acquis une notoriété et une (e-) réputation sans précèdent pour un média tchadien en devenant une référence sur l’actualité tchadienne. En tant que lecteur et contributeur occasionnel, je vous livre mes impressions et recommandations afin que ce journal puisse davantage se développer et continuer toujours à nous informer et ce, de la meilleure de manière.

‘’Une référence sur l’actualité nationale’’, c’est par ces mots qu’on peut décrire Tchadinfos. Un journal 100% en ligne qui s’est imposé tant bien que mal en quelques années sur la scène médiatique tchadienne, offrant un meilleur traitement de l’actualité nationale. En ces 8 années, tous les internautes tchadiens connaissent ce journal avec le nombre de visiteurs du site Tchandinfos.com toujours croissant.

Cité par des grands médias internationaux, le journal sert de mine d’informations sur le Tchad. Au cœur de l’actualité, proposant un traitement original allant du factuel au compte rendu des évènements en passant par les faits divers et l’insolite, le médium est l’ambassadeur du Tchad sur la toile. Pour se rendre à l’évidence, il suffit simplement de cliquer ‘’Tchad’’ sur n’importe quel moteur de recherche et vous constaterez que tchadinfos apparaitra en première position.

Rempart contre les fakes news

Crédible et sérieux, la vérification à la source de toutes informations avant son éventuelle publication est un credo au sein de sa rédaction. Tchadinfos est un média de référence. A chaque rumeur sur une information, tous les yeux sont automatiquement braqués sur le site. Certains internautes vont jusqu’à écrire au journal pour vérification. Parfaite illustration : les faux décrets sur le couvre feux. Bref, c’est un rempart contre les fakes news.

Pour que ce journal puisse continuer davantage à informer, éduquer et divertir, et en tant que lecteur je recommande aux autorités à travers la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel :

– A verser régulièrement les subventions ;

– A contribuer à la formation continue des employés.

Aussi, recommandons-nous à tous les acteurs de développement (ONG, Associations, Fondations …) de contribuer par tous les moyens afin que ce journal devienne un acteur plus majeur du développement du Tchad

A la rédaction de Tchadinfos :

De couvrir tout le Tchad car on voit que le journal ne couvre que l’actualité majeur du Tchad profond ;

De proposer des rubriques éducatives;

De consulter les avis des experts et spécialistes sur tous les sujets.

Si vous êtes lecteurs comme moi et que vous avez un message à passer à la rédaction de tchadinfos, merci de réagir en commentaire”.

Ahmat Adoum Gadi