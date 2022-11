Media : voici pourquoi Tribuneinfos a changé de dénomination

Via un communiqué publié hier, 12 novembre, la direction du média en ligne Tribuneinfos, a informé ses abonnés du changement de sa dénomination. Désormais le média porte le nom de TribuneEchos. Voici pourquoi ce changement est intervenu.

Déjà la direction a indiqué que la décision a été prise de concert avec la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama). Mais à l’origine, c’est une histoire de coïncidence de dénomination. La Hama a déjà enregistré dans ses annuaires un journal de la presse écrite portant le nom de Tribune infos. Par la suite, Tribuneinfos en ligne est créé par un autre groupe. Et selon les textes de la Hama, il ne peut avoir deux médias portant un même nom sur le même territoire. “C’est sur cette base qu’on a été interpellé et il nous a été demandé de procéder au changement de la dénomination”, a expliqué le promoteur de Tribune infos en ligne, Mahamat Mahamout Issa Terda. Pour éviter toute confusion, la direction a opté pour le nom TribuneEchos. “Ça veut dire à peu près la même chose. Maintenant le travail qui nous reste à faire, c’est de retravailler le logo, entamer la procédure de changement de nom sur les plateformes”, affirme Mahamat Mahamout Issa Terda.

Désormais, si vous voulez lancer la recherche de ce média, tapez TribuneEchos.com.