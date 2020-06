Mayo Kebbi Est : un enfant de 12 ans enlevé et 67 têtes de bœufs emportées

Un jeune de 12 ans capturé et un troupeau de 67 têtes de bœufs d’un village camerounais saisi, c’est le bilan d’une forfaiture des malfrats au village Holom Gamès au Mayo-Kebbi Est.

La population de la province du Mayo-Kebbi Est est dépassée par le vol des bœufs sur qui prennent toujours la direction des villages voisins au Cameroun. Le 28 mai 2020, aux enivrons de 2 heures du matin, les étudiants de l’école biblique du village Goumoune, canton Gamès, dans le département de Mont Illi, ont reçu la visite des malfrats qui ont réussi à enlever 9 de leurs chevaux d’attelage. Ces bandits, venus à dos d’autres chevaux, sont rentrés au Cameroun.

Alertés et fatigués de cette exagération de vols répétés, plus de cinq cent personnes, essentiellement des jeunes, et les forces de l’ordre se sont mis à leur poursuite jusqu’au Cameroun dans le village Naïguissia. C’est alors qu’ils ont retrouvé un jeune de 12 ans sur une jument emportée par ces malfrats. Très touchés , les Tchadiens ont décidé d’enlever ce jeune et emporter 67 têtes de bœufs pour les ramener aux forces de sécurité qui n’ont pas pu franchi la frontière. Informées de la situation les autorités départementales de Mont Illi ont effectué des déplacements sur les lieux.

Interrogé par nos confrères de la RTN (Radio Terre Nouvelle), le préfet Moussa Dassidi déclare que « la population se plaint de ces vols répétitifs, qu’elle dénombre 12 à 13 cas ». Ce ras-le-bol a conduit les ressortissants du Mayo-Kebbi Est à se faire justice eux-mêmes. Le préfet dit avoir pris l’affaire en main. Il aurait déjà saisi les autorités départementales de Mayo-Danaye au Cameroun qui sont attendues pour des discussions afin de mettre terme à ce comportement.

Actuellement, le jeune captif et les troupeaux sont confiés au service de sécurité de Gambi (Tchad) et les démarches administratives sont entreprises pour régler le problème.

Le préfet annonce qu’aux dernières nouvelles, sept chevaux sont retrouvés et qu’il ne reste que deux à rechercher.

Affaire à suivre.