Mayo-Kebbi Est : des blessés graves dans un nouveau conflit entre agriculteurs et éleveurs

Un conflit entre agriculteurs et éleveurs est en cours dans le canton Leo, département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi Est. Il y a au moins 5 blessés dont 3 graves.

Après le canton Berem, le 7 juin dernier, c’est au tour du canton Leo d’être le théâtre d’un conflit sanglant entre agriculteurs et éleveurs. « J’étais sur le terrain. On est avec les blessés pour l’hôpital. On vient juste de rentrer. C’est un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs de la localité. C’est au sujet d’un terrain. Actuellement, nous avons ramené 5 blessés dans le véhicule dont trois graves. Il y a d’autres blessés. Les ambulances sont reparties là-bas », témoigne une source.

Pour le moment, il n’y a pas de cas de décès. « Les militaires sont en train de vouloir temporiser la situation. Tel que j’ai vu, c’est encore compliqué. Les armes blanches ( flèches, coupe-coupe) ont été utilisées », ajoute-t-elle. Inquiet, le chef de canton de Leo parle d’un conflit « sérieux ».