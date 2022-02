Marche pour la Dignité et la Justice : les Sarhois dans la rue

Ce mardi 15 février 2022 une grande « Marche pour la Dignité et la Justice » a été organisée à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari en mémoire des 12 victimes des événements de Sandana.

Hommes, femmes, jeunes, enfants, vieux de la ville de Sarh habillés en noir ont répondu présents à cette « Marche pour la Dignité et la Justice ».

Le trajet parcouru va du stade municipal de la ville de Sarh à la place de l’indépendance. On peut lire sur certaines affiches et pancartes : « Trop c’est trop. Plus de ferricks dans le Moyen-Chari », « Non à la boucherie humaine (Sara) », « Trop c’est Trop. Ça suffit ! », « Koumogo n’est pas un abattoir », « CMT c’est çà votre promesse de sécurité ? » et bien d’autres messages de protestation contre ces crimes odieux.

Au nom des organisations des jeunes du Moyen-Chari, le coordonnateur, Ndlilabaye Ngarmadji, a souligné que les autorités nationales ont traité ce dossier avec légèreté. Selon lui, les jeunes exigent :

Des réponses positives, immédiates et sans conditions à toutes les réclamations que la population a présentées à la mission gouvernementale ;

La mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour la manifestation de la vérité parce que les personnalités impliquées ou complices des massacres ne peuvent être juges et parties ;

Le respect de la compétence du médecin ayant produit le rapport médico-légal et à défaut, demander une contre-expertise sous l’autorité d’une commission indépendante ;

Le démantèlement des ferricks du Grand Moyen-Chari dont les propriétaires sont sources de conflits sanglants ou non ;

La relève des autorités administratives et des services de défense et de sécurité auteurs, complices des tueries, et propriétaires de grands troupeaux dont les bouviers sont armés ;

Le désarmement immédiat et impartial avec des moyens techniques adéquats de manière à détecter toutes les armes cachées en brousse ;

La gestion de la communication avant, pendant et après l’opération de désarmement par les services de défense et de sécurité qui en ont la charge

Le départ du gouverneur de la province du Moyen-Chari qui fait preuve de partialité dans la gestion de la tuerie de Sandana.

Attristé par ce massacre, l’artiste rappeur, Rays’Kim présent à cette « Marche pour la dignité et la justice » a condamné ces actes barbares et demande à ce que justice soit rendue. Par ailleurs, il exhorte les populations du Grand Moyen-Chari à plus de vigilance et d’être soudée afin de riposter à toutes attaques.

En rappel, le 9 février 2022, une attaque des éleveurs sur la population du village Sandana a occasionné 12 morts, 8 bœufs et une moto de marque Honda emportés. Ne pouvant rester indifférent face à cette situation, le Conseil provincial des sages du Grand Moyen-Chari a décrété un deuil de trois jours allant du 14 au 16 février. La marche pour la Dignité et la Justice, quant à elle, est organisée à l’initiative des ressortissants du Grand Moyen-Chari vivant à N’Djamena.